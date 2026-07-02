Кавелашвили наградил президента Узбекистана орденом «Золотое руно»

02.07.2026 20:35





Президент Грузии Михаил Кавелашвили провёл встречу один на один с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает Администрация президента Грузии.



По информации администрации, в ходе встречи стороны обсудили повестку двусторонних отношений между Грузией и Узбекистаном.



«Особое внимание было уделено подписанию документа о стратегическом партнёрстве, который выведет отношения между двумя странами на качественно новый уровень.



Стороны также обсудили экономические связи, перспективы развития Среднего коридора и вопросы укрепления координации в рамках международных форматов. В этом контексте были отмечены возможности, которые открывает стратегическое партнёрство как для развития двусторонних отношений, так и для укрепления взаимосвязанности между Южным Кавказом и Центральной Азией.



По словам президента, Грузия рассматривает Узбекистан как надёжного партнёра и дружественное государство, с которым её объединяют взаимное уважение, общие интересы и твёрдая готовность к углублению сотрудничества», — говорится в сообщении.



Кроме того, Михаил Кавелашвили поблагодарил Шавката Мирзиёева за твёрдую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также политики непризнания, и вручил ему государственную награду Грузии — орден «Золотое руно», которым награждаются иностранные граждане, внёсшие особый вклад в развитие грузинского государства.





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