Количество обращений граждан за защитой своих потребительских прав продолжает стремительно расти

02.07.2026 19:27









Такой скачок говорит сразу о двух тенденциях. С одной стороны, люди все чаще сталкиваются с нарушениями со стороны бизнеса. С другой — граждане стали гораздо активнее защищать свои права и обращаться в государственные органы вместо того, чтобы мириться с проблемами.



За отчетный период GCCA подтвердило 162 факта нарушения коллективных прав потребителей, рассмотрев 417 дел. За невыполнение требований регулятора 75 компаний были оштрафованы по 198 делам, а общая сумма санкций достигла 202 281 лари.



По 132 делам были заключены 114 соглашений, согласно которым компании добровольно обязались изменить внутренние правила работы и восстановить права покупателей, которые могли пострадать из-за прежней коммерческой политики.



Главной проблемной зоной остается интернет-торговля. 70% всех обращений связаны именно с онлайн-покупками, тогда как лишь 30% касаются товаров, приобретенных в обычных магазинах. Это еще раз показывает, что цифровая торговля развивается быстрее, чем культура соблюдения прав потребителей.



По географии обращений лидирует Тбилиси — 82% всех заявлений. Далее следуют Аджария (5%), Имерети (4%), Квемо-Картли (2%), Кахетия (2%), Самегрело — Земо-Сванети (1%), а также другие регионы.



Чаще всего граждане требовали возврата денежных средств — 532 обращения. Еще 293 заявления касались ремонта или замены некачественного товара, 291 — восстановления нарушенных прав при оказании услуг, 60 — нарушения сроков доставки, а 100 обращений относились к другим категориям.



Наибольшее количество жалоб пришлось на сферу оптовой и розничной торговли — 70%. Далее следуют транспорт и складские услуги — 11%, сфера развлечений, искусства и отдыха — 3%, остальные 16%распределились между другими видами деятельности.



Статистика показывает, что рынок постепенно становится более прозрачным, однако количество нарушений остается высоким. Особенно это касается онлайн-продаж, где покупатели по-прежнему чаще всего сталкиваются с отказом в возврате денег, проблемами с качеством товаров и несоблюдением обязательств продавцами. Именно поэтому эффективность контроля и готовность потребителей отстаивать свои права становятся одним из ключевых факторов развития цивилизованной торговли.



Если вы считаете, что ваши права нарушены — обращайтесь в Агентство защиты прав потребителей.



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Офис: Тбилиси, пр. Агмашенебели, 154. Количество обращений граждан за защитой своих потребительских прав продолжает стремительно расти. За первые шесть месяцев 2026 года в Агентство по защите конкуренции и прав потребителей (GCCA) поступило 1276 заявлений и 4025 телефонных обращений. Самая показательная цифра — число официальных жалоб выросло на 112% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Такой скачок говорит сразу о двух тенденциях. С одной стороны, люди все чаще сталкиваются с нарушениями со стороны бизнеса. С другой — граждане стали гораздо активнее защищать свои права и обращаться в государственные органы вместо того, чтобы мириться с проблемами.За отчетный период GCCA подтвердило 162 факта нарушения коллективных прав потребителей, рассмотрев 417 дел. За невыполнение требований регулятора 75 компаний были оштрафованы по 198 делам, а общая сумма санкций достигла 202 281 лари.По 132 делам были заключены 114 соглашений, согласно которым компании добровольно обязались изменить внутренние правила работы и восстановить права покупателей, которые могли пострадать из-за прежней коммерческой политики.Главной проблемной зоной остается интернет-торговля. 70% всех обращений связаны именно с онлайн-покупками, тогда как лишь 30% касаются товаров, приобретенных в обычных магазинах. Это еще раз показывает, что цифровая торговля развивается быстрее, чем культура соблюдения прав потребителей.По географии обращений лидирует Тбилиси — 82% всех заявлений. Далее следуют Аджария (5%), Имерети (4%), Квемо-Картли (2%), Кахетия (2%), Самегрело — Земо-Сванети (1%), а также другие регионы.Чаще всего граждане требовали возврата денежных средств — 532 обращения. Еще 293 заявления касались ремонта или замены некачественного товара, 291 — восстановления нарушенных прав при оказании услуг, 60 — нарушения сроков доставки, а 100 обращений относились к другим категориям.Наибольшее количество жалоб пришлось на сферу оптовой и розничной торговли — 70%. Далее следуют транспорт и складские услуги — 11%, сфера развлечений, искусства и отдыха — 3%, остальные 16%распределились между другими видами деятельности.Статистика показывает, что рынок постепенно становится более прозрачным, однако количество нарушений остается высоким. Особенно это касается онлайн-продаж, где покупатели по-прежнему чаще всего сталкиваются с отказом в возврате денег, проблемами с качеством товаров и несоблюдением обязательств продавцами. Именно поэтому эффективность контроля и готовность потребителей отстаивать свои права становятся одним из ключевых факторов развития цивилизованной торговли.Если вы считаете, что ваши права нарушены — обращайтесь в Агентство защиты прав потребителей.Контакты:Email: [email protected] Горячая линия: 15 20Телефон: 032 205 44 22Офис: Тбилиси, пр. Агмашенебели, 154.





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