В Батуми начали зачищать стихийную торговлю

02.07.2026 17:29





С началом активного туристического сезона муниципальная инспекция Батуми перешла на усиленный режим работы. В первую очередь внимание сосредоточено на прибрежной зоне, где сотрудники инспекции демонтируют самовольно установленные торговые прилавки, появившиеся прямо на пешеходных дорожках.



Власти подчёркивают, что незаконная торговля — это не только вопрос эстетики. Самовольный захват общественных пространств ухудшает внешний облик курорта, создаёт препятствия для свободного передвижения жителей и туристов, а также напрямую влияет на безопасность пешеходов. Именно в пик сезона, когда поток отдыхающих достигает максимума, подобные нарушения становятся особенно заметными.



За ведение коммерческой деятельности без разрешения предусмотрены серьёзные штрафы: 500 лари для физических лиц и 2 000 лари для юридических лиц. Муниципальные власти дают понять, что ограничиваться лишь набережной не собираются.



Оперативные группы муниципальной инспекции уже начали поэтапные проверки других центральных улиц Батуми, где также проводится мониторинг стихийной торговли.





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