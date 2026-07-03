Грузия на два года возглавит группу ОЧЭС по банковскому делу и финансам

03.07.2026 15:29





Решением Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Грузия была избрана координатором Секторальной группы ОЧЭС по банковскому делу и финансам сроком на два года, начиная с 1 июля 2026 года.



В этом качестве Грузия будет играть ведущую роль в планировании и координации работы секторальной группы, включая организацию ее регулярных заседаний с участием банковских и финансовых учреждений государств — членов ОЧЭС.



По данным Национального банка Грузии, этот статус будет способствовать развитию многостороннего сотрудничества с центральными банками и финансовыми учреждениями государств — членов Организации Черноморского экономического сотрудничества, а также обмену опытом и передовой практикой.



Основная цель секторальной группы — содействие тесному и взаимовыгодному сотрудничеству в банковском и финансовом секторе между государствами — членами ОЧЭС. В ее задачи входят углубление диалога по вопросам регулирования, надзора и обмена информацией, инициирование совместных проектов и разработка стратегий развития.



«Руководство Секторальной группой Организации Черноморского экономического сотрудничества подчеркивает стратегическую роль страны в регионе и важность углубления связей в банковском и финансовом секторе. Этот статус укрепляет многостороннее сотрудничество Грузии с центральными банками и финансовыми учреждениями стран Черноморского бассейна, что способствует обмену опытом и передовой практикой в различных областях», — заявила президент Национального банка Грузии Натия Турнава.



Организация Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) объединяет 13 государств, в том числе Турцию, Армению, Азербайджан, Болгарию, Грецию, Молдову, Румынию, Сербию и другие.





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