|
|
|
Кавелашвили встретился с президентом Ирана
03.07.2026 15:53
Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.
Информацию об этом распространяет администрация президента.
«На встрече президент еще раз выразил соболезнования в связи с произошедшими в Иране трагическими событиями, и почтил память погибших. В ходе встречи обсуждались добрососедские отношения, существующие между Грузией и Ираном, а также повестка двустороннего сотрудничества. Внимание было уделено важности установления мира и стабильности в регионе.
Стороны подчеркнули сотрудничество между Грузией и Ираном, основанное на взаимном уважении, на учёте суверенитета и национальных интересов друг друга. Президент Грузии поблагодарил президента Ирана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
В рамках визита в Тегеран президент Грузии сегодня примет участие в церемонии похорон аятоллы Али Хаменеи, в которой также примут участие лидеры стран региона, в том числе Турции, Азербайджана и Армении, и руководители различных стран мира», - сказано в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна