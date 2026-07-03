Кавелашвили встретился с президентом Ирана

03.07.2026 15:53





Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.



Информацию об этом распространяет администрация президента.



«На встрече президент еще раз выразил соболезнования в связи с произошедшими в Иране трагическими событиями, и почтил память погибших. В ходе встречи обсуждались добрососедские отношения, существующие между Грузией и Ираном, а также повестка двустороннего сотрудничества. Внимание было уделено важности установления мира и стабильности в регионе.



Стороны подчеркнули сотрудничество между Грузией и Ираном, основанное на взаимном уважении, на учёте суверенитета и национальных интересов друг друга. Президент Грузии поблагодарил президента Ирана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.



В рамках визита в Тегеран президент Грузии сегодня примет участие в церемонии похорон аятоллы Али Хаменеи, в которой также примут участие лидеры стран региона, в том числе Турции, Азербайджана и Армении, и руководители различных стран мира», - сказано в информации.





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