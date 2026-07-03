Национальное агентство охраны культурного наследия Грузии начинает реабилитацию собора Светицховели

03.07.2026 16:50





Национальное агентство охраны культурного наследия Грузии начинает реабилитацию собора Светицховели.



Агентство объявило соответствующую упрощенную закупку в два этапа. В общей сложности на проведение реабилитационных работ планируется потратить 5 млн лари.



Согласно тендерной документации, период реализации мероприятия определен на 2026-2027 годы.



«Определение периода реализации на 2026–2027 годы и общей стоимости закупки не более 5 000 000 лари обусловлено не необходимостью единовременного выделения средств или взятия немедленного обязательства всего объема, а многолетним, поэтапным и зависящим от результатов исследований характером мероприятий, связанных с кафедральным собором Светицховели», - говорится в письме агентства, приложенном к тендерной документации.



Кроме того, из тендерной документации следует, что планируемые мероприятия связаны с защитой, исследованиями, диагностикой, холистической консервацией, подготовкой проектной документации, мониторингом, управлением и профилактической консервацией собора Светицховели - памятника культурного наследия национального значения, внесенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.



«В рамках мероприятия планируется провести комплексное исследование физического состояния собора, идентификацию существующих и потенциальных факторов риска, историко-архитектурные, архитектурные, инженерные, геологические, геотехнические, сейсмические, климатические, материаловедческие и другие исследования, подготовку/обеспечение документации по холистической консервации, проектной и сметной документации, технических заданий, методических документов, системы мониторинга и средств управления данными», - сказано в информации.



Согласно той же документации, мероприятия должны быть реализованы в ограниченные сроки. Такая необходимость обусловлена особым статусом кафедрального собора Светицховели, срочной необходимостью комплексной оценки его физического состояния, а также тем обстоятельством, что любые последующие проектные, консервационные или реставрационные вмешательства должны безальтернативно основываться на предварительных исследованиях, диагностике, научном анализе и технической оценке.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





