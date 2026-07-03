|
|
|
Кавелашвили рассказал о встрече с президентом Ирана
03.07.2026 17:50
«Я поблагодарил президента Пезешкиана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», — об этом президент Грузии Михаил Кавелашвили пишет в социальной сети.
Как отметил Кавелашвили, Грузия поддерживает любые усилия, которые служат достижению мира, стабильности и деэскалации в регионе.
«В рамках визита в Тегеран я вместе с лидерами различных стран региона и мира присутствовал на церемонии похорон аятоллы Али Хаменеи.
В рамках визита я встретился с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. Я еще раз выразил соболезнования в связи с трагическими событиями, произошедшими в Иране, и почтил память погибших.
На встрече я отметил, что Грузия поддерживает любые усилия, которые служат достижению мира, стабильности и деэскалации в регионе.
Отношения между нашими странами основываются на взаимном уважении и учете национальных интересов. Я поблагодарил президента Пезешкиана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Убежден, что сотрудничество, основанное на добрососедстве, и в будущем будет способствовать развитию отношений между нашими странами, а также стабильному и мирному будущему нашего региона», — пишет Кавелашвили в социальной сети.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна