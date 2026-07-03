Кавелашвили рассказал о встрече с президентом Ирана

03.07.2026 17:50





«Я поблагодарил президента Пезешкиана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», — об этом президент Грузии Михаил Кавелашвили пишет в социальной сети.



Как отметил Кавелашвили, Грузия поддерживает любые усилия, которые служат достижению мира, стабильности и деэскалации в регионе.



«В рамках визита в Тегеран я вместе с лидерами различных стран региона и мира присутствовал на церемонии похорон аятоллы Али Хаменеи.



В рамках визита я встретился с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. Я еще раз выразил соболезнования в связи с трагическими событиями, произошедшими в Иране, и почтил память погибших.



На встрече я отметил, что Грузия поддерживает любые усилия, которые служат достижению мира, стабильности и деэскалации в регионе.



Отношения между нашими странами основываются на взаимном уважении и учете национальных интересов. Я поблагодарил президента Пезешкиана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.



Убежден, что сотрудничество, основанное на добрососедстве, и в будущем будет способствовать развитию отношений между нашими странами, а также стабильному и мирному будущему нашего региона», — пишет Кавелашвили в социальной сети.





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