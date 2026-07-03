Движение транспорта в районе озера Лиси будет частично ограничено

03.07.2026 17:52





В связи с проведением музыкального фестиваля Tbilisi Open Air 2026, с 10:00 4 июля до 01:00 6 июля движение автотранспорта в районе озера Лиси будет частично ограничено.



По информации мэрии Тбилиси, на участке возле кольца Лиси, от пересечения улиц Лео Квачадзе и Того Гудава в сторону озера Лиси движение автомобилей будет организовано в одностороннем режиме — только от кольца Лиси в направлении улицы Иосеба Кечакмадзе..



Также проезд будет возможен с улицы Кечакмадзе через улицы Тхинвала и Авто Варазиса в направлении улиц Бесариона Жгенти и Пааты Датуашвили. С улиц Жгенти и Датуашвили автомобили смогут продолжить движение по обычным маршрутам во всех доступных направлениях.



Что касается общественного транспорта: автобусы №102 и №363 будут следовать по обычной схеме от улицы Авто Варазиса в сторону улицы Тхинвала. В обратном направлении они будут выезжать на улицу Авто Варазиса через улицу Тхинвала, минуя улицы Кечакмадзе и Лео Квачадзе, после чего продолжат движение по своему обычному маршруту.

Автобус №329 в направлении улицы Тхинвала от улицы Квачадзе будет следовать по обычному маршруту. В обратном направлении он через улицу Тхинвала выйдет на улицу Авто Варазиса, затем проследует по улицам Пааты Датуашвили и Амашукели, после чего от пересечения с улицей Бериташвили продолжит движение по стандартному маршруту.



С 01:00 до 10:00 6 июля указанный участок дороги вернется к обычной схеме движения, и автомобили снова смогут двигаться в обоих направлениях.





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