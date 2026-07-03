Международные посылки из Грузии будут доставляться быстрее

03.07.2026 16:09





«Почта Грузии» изменила схему отправки международных почтовых отправлений. После обновления сотрудничества с Turkish Airlines все международные посылки теперь отправляются через собственный авиационный терминал компании.



Международные отправления будут быстрее проходить обработку и раньше покидать страну, что сокращает общее время доставки адресатам за рубежом.



Раньше часть логистических процессов занимала больше времени. Теперь, благодаря работе через собственный авиационный терминал, компания самостоятельно контролирует отправку международной почты, что позволяет ускорить обработку посылок и сделать весь процесс более эффективным.



Изменения касаются не только скорости. Новая схема также усиливает контроль над международными перевозками и упрощает взаимодействие с авиакомпаниями, что должно сделать почтовые услуги более стабильными и надежными.



На фоне роста международной интернет-торговли такие изменения становятся особенно важными. Чем быстрее почтовые отправления покидают страну, тем меньше вероятность задержек и тем удобнее пользоваться международной доставкой — как для обычных граждан, так и для бизнеса.



Фактически речь идет о модернизации международной логистики, которая должна сделать почтовый сервис быстрее, надежнее и удобнее для всех пользователей.





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