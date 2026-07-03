Кобахидзе: Стратегическое партнерство с Узбекистаном выведет наши отношения на новый уровень

03.07.2026 15:57





»Грузия высоко ценит партнёрство с Узбекистаном, который мы считаем не только надёжным и важным партнёром, но и другом. Наши двусторонние отношения на протяжении многих лет последовательно развиваются, и Совместная декларация о стратегическом партнёрстве выведет их на новый уровень», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе расширенных переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.



Глава правительства поблагодарил узбекскую сторону за твёрдую поддержку Грузии и отметил, что соглашение о стратегическом партнёрстве создаёт новые возможности для сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научной, технической, культурной, гуманитарной и других сферах.



«Благодарю вас за твёрдую поддержку Грузии. Подписание соглашения о стратегическом партнёрстве стало возможным благодаря вашей личной поддержке. Совместная декларация является подтверждением дружбы между нашими странами и создаёт прочную основу для устойчивого развития двусторонних отношений и сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научной, технической, культурной, гуманитарной и других сферах.



Укрепление нашего сотрудничества будет способствовать дальнейшему увеличению региональных торговых потоков, развитию транспортных коридоров и более широкой экономической интеграции.



Искренне благодарю вас за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.



Особенно впечатляет тот прогресс, которого Узбекистан достиг под вашим руководством. В вашей стране созданы сильные государственные институты, эффективная система управления и чёткое видение дальнейшего развития. Вы являетесь примером лидера, и мы уверены, что под вашим руководством двустороннее сотрудничество и дружба между нашими странами будут укрепляться ещё больше», — отметил глава правительства Грузии.





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