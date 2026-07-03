Грузия и Узбекистан подписали соглашения о сотрудничестве в финансовой и таможенной сферах

03.07.2026 15:24





Как сообщил министр финансов Лаша Хуцишвили, между правительствами Грузии и Республики Узбекистан были подписаны соглашения о сотрудничестве в финансовой и таможенной сферах.



По его словам, соглашение в таможенной сфере позволит осуществлять обмен информацией, что будет способствовать более эффективной координации действий таможенных органов двух стран.



«Кроме того, было подписано важное соглашение о сотрудничестве в финансовом секторе, которое позволит нашим странам обмениваться опытом в таких областях, как процесс бюджетного планирования и управление государственными финансами. В этом отношении Грузия занимает лидирующие позиции на мировом уровне. Грузия занимает первое место в мире по прозрачности бюджета, а также демонстрирует очень высокие результаты в сфере реформирования управления государственными финансами. Это позволит нашим узбекским коллегам воспользоваться результатами реформ, а нам — совместно работать над этими вопросами», — отметил министр финансов Лаша Хуцишвили.







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