Из бюджета Зугдиди почти полмиллиона лари потратили на новые автомобили

03.07.2026 15:21





На покупку 8 новых автомобилей из бюджета Зугдиди потратили 492 390 лари. Об этом сообщает Transparency International Georgia.



Муниципалитет приобрёл:



• 7 Renault Duster — поставщик АО «Франс Авто»;

• 1 Ford Kuga — поставщик ООО «Джи Ти Моторс».



По данным организации, 5 автомобилей через тендер купила сама мэрия Зугдиди. Ещё по одной машине приобрели:



• ООО «Анаклия-Ганмухури Бульвар»;

• некоммерческая организация «Центр управления благоустройством»;

• некоммерческая организация «Центр уборки Зугдиди».



В тендерах у компаний-поставщиков не было конкурентов.



TI также пишет, что новыми автомобилями пользуются мэр Зугдиди, заместители мэра и председателя сакребуло, а также директора «Центра управления благоустройством» и «Анаклиа-Ганмухури Бульвар».





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