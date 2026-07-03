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Из бюджета Зугдиди почти полмиллиона лари потратили на новые автомобили
03.07.2026 15:21
На покупку 8 новых автомобилей из бюджета Зугдиди потратили 492 390 лари. Об этом сообщает Transparency International Georgia.
Муниципалитет приобрёл:
• 7 Renault Duster — поставщик АО «Франс Авто»;
• 1 Ford Kuga — поставщик ООО «Джи Ти Моторс».
По данным организации, 5 автомобилей через тендер купила сама мэрия Зугдиди. Ещё по одной машине приобрели:
• ООО «Анаклия-Ганмухури Бульвар»;
• некоммерческая организация «Центр управления благоустройством»;
• некоммерческая организация «Центр уборки Зугдиди».
В тендерах у компаний-поставщиков не было конкурентов.
TI также пишет, что новыми автомобилями пользуются мэр Зугдиди, заместители мэра и председателя сакребуло, а также директора «Центра управления благоустройством» и «Анаклиа-Ганмухури Бульвар».
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