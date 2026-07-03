Кавелашвили находится в Иране на похоронах аятоллы Али Хаменеи

03.07.2026 13:35





Президент Грузии Михаил Кавелашвили сегодня утром прибыл в Тегеран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. Ранее администрация главы государства подтвердила получение официального приглашения от иранской стороны.







Кавелашвили присоединится к лидерам и делегациям из более чем 30 стран. На траурные мероприятия в Тегеран также прибыли премьер-министр Армении Никол Пашинян, ожидаются правительственная делегация Азербайджана, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, представители Китая, а также заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.



Международная церемония с участием иностранных официальных и духовных лиц открывается сегодня в тегеранском молельном комплексе Мосалла имени аятоллы Хаменеи.



86-летний верховный лидер Ирана погиб 28 февраля 2026 года в результате авиаударов Израиля при поддержке США в самом начале масштабного военного конфликта на Ближнем Востоке. Власти Ирана организовали государственные похороны спустя четыре месяца, воспользовавшись хрупким перемирием. Все это время останки рахбара находились под строгой охраной в специальном хранилище.



Основные публичные мероприятия пройдут с 4 по 8 июля. Гроб с телом Хаменеи провезут по пяти городам Ирана и Ирака, включая главные шиитские святыни Наджаф и Кербелу. Похороны состоятся 9 июля в его родном Мешхеде. По оценкам властей, траурные мероприятия соберут до 35 миллионов скорбящих по всей стране.



Визит Кавелашвили проходит в условиях пристального внимания к ближневосточной политике Грузии: за последний год законодатели в Вашингтоне и Брюсселе неоднократно обращали внимание на стремительное расширении влияния Тегерана в кавказской стране, которая некогда считалась самым надежным региональным союзником. США



В марте правительство «Грузинской мечты» направило официальные соболезнования Ирану в связи с гибелью гражданских лиц и высшего руководства, а премьер-министр Ираклий Кобахидзе поздравил сына погибшего лидера, Моджтабу Хаменеи, с избранием на пост нового преемника и рахбара. Ожидается, что в рамках визита президент Грузии проведет краткие встречи с иранским руководством.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





