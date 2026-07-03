Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кавелашвили находится в Иране на похоронах аятоллы Али Хаменеи


03.07.2026   13:35


Президент Грузии Михаил Кавелашвили сегодня утром прибыл в Тегеран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. Ранее администрация главы государства подтвердила получение официального приглашения от иранской стороны.



Кавелашвили присоединится к лидерам и делегациям из более чем 30 стран. На траурные мероприятия в Тегеран также прибыли премьер-министр Армении Никол Пашинян, ожидаются правительственная делегация Азербайджана, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, представители Китая, а также заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Международная церемония с участием иностранных официальных и духовных лиц открывается сегодня в тегеранском молельном комплексе Мосалла имени аятоллы Хаменеи.

86-летний верховный лидер Ирана погиб 28 февраля 2026 года в результате авиаударов Израиля при поддержке США в самом начале масштабного военного конфликта на Ближнем Востоке. Власти Ирана организовали государственные похороны спустя четыре месяца, воспользовавшись хрупким перемирием. Все это время останки рахбара находились под строгой охраной в специальном хранилище.

Основные публичные мероприятия пройдут с 4 по 8 июля. Гроб с телом Хаменеи провезут по пяти городам Ирана и Ирака, включая главные шиитские святыни Наджаф и Кербелу. Похороны состоятся 9 июля в его родном Мешхеде. По оценкам властей, траурные мероприятия соберут до 35 миллионов скорбящих по всей стране.

Визит Кавелашвили проходит в условиях пристального внимания к ближневосточной политике Грузии: за последний год законодатели в Вашингтоне и Брюсселе неоднократно обращали внимание на стремительное расширении влияния Тегерана в кавказской стране, которая некогда считалась самым надежным региональным союзником. США

В марте правительство «Грузинской мечты» направило официальные соболезнования Ирану в связи с гибелью гражданских лиц и высшего руководства, а премьер-министр Ираклий Кобахидзе поздравил сына погибшего лидера, Моджтабу Хаменеи, с избранием на пост нового преемника и рахбара. Ожидается, что в рамках визита президент Грузии проведет краткие встречи с иранским руководством.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна