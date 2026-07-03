С 1 июля в силу окончательно вступили новые правила ввоза автомобилей

03.07.2026 14:28





С 1 июля завершился переходный период после изменения акцизных ставок на импорт автомобилей. Это означает, что воспользоваться прежними, более низкими тарифами больше не смогут владельцы машин, чья перевозка началась до 1 апреля 2026 года, но которые не успели пересечь государственную границу Грузии до сегодняшнего дня.



Новая система акцизов действует с 1 апреля 2026 года и существенно изменила подход к налогообложению автомобилей. Теперь размер акциза напрямую зависит не только от объема двигателя, но и от возраста транспортного средства.



Для автомобилей возрастом до 6 лет включительно ставка составляет 1,5 лари за каждый 1 см³ объема двигателя. Для машин старше 6 лет налог вырос сразу в три раза — до 4,5 лари за 1 см³. Фактически именно эта категория автомобилей оказалась под самым серьезным финансовым ударом.



При этом льготный режим для гибридных автомобилей сохранился: они по-прежнему облагаются лишь 40% от базовой ставки. Не изменились и правила для праворульных автомобилей — к ним продолжает применяться тройной размер базового акциза.



Во время принятия закона парламент предусмотрел переходные условия, чтобы участники рынка успели завершить уже начатые поставки. Старые ставки распространялись на автомобили, ввезенные в страну либо отправленные в путь до 1 апреля 2026 года. Однако для машин, следующих своим ходом или наземным транспортом, существовало дополнительное требование — пересечь границу необходимо было не позднее 1 июля. С сегодняшнего дня эта возможность окончательно утратила силу.



Закон был принят парламентом в марте в ускоренном порядке. Власти объяснили реформу тем, что прежняя система не мотивировала обновление автопарка. По оценке авторов инициативы, автомобили старше шести лет отличаются более высоким уровнем вредных выбросов, менее эффективным расходом топлива и повышенным риском технических неисправностей, что влияет как на качество воздуха, так и на безопасность дорожного движения.



По сути, государство делает ставку на постепенное омоложение автопарка, используя экономические механизмы вместо прямых ограничений. Насколько этот подход действительно приведет к увеличению импорта более современных автомобилей, станет понятно уже в ближайшие месяцы. Однако уже сейчас очевидно, что покупка старых машин для многих станет значительно менее выгодной, а рынок неизбежно начнет перестраиваться под новые правила.





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