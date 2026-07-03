Батуми готовят к крупнейшему обновлению за последние годы

03.07.2026 14:17





Батуми может получить один из самых масштабных инфраструктурных проектов последних лет. Муниципальный фонд развития объявил тендер стоимостью 5,5 млн лари на разработку проекта, который должен полностью изменить облик главной прибрежной зоны города. Речь идет не только о строительстве нового пешеходного моста через реку Чорох, который впервые напрямую соединит Батуми и Гонио, но и о комплексной реконструкции всего Батумского бульвара — от исторической части до современных прибрежных территорий.



Пока речь идет исключительно о проектировании, однако именно на этом этапе определяется, каким город будет выглядеть в ближайшие десятилетия. Общая площадь будущих преобразований составляет 136 гектаров. В нее входят Старый и Новый бульвары, береговая линия, прилегающие территории вдоль Чороха и ряд общественных пространств, которые давно нуждаются в современном обновлении.



Главным элементом будущего проекта станет новый пешеходный мост через Чорох. Он должен обеспечить постоянную связь между Батуми и Гонио, создав непрерывный прогулочный маршрут вдоль моря. Сегодня попасть из одного района в другой пешком быстро и комфортно невозможно, поэтому строительство такого перехода способно изменить не только туристические маршруты, но и повседневную жизнь жителей южной части города. По задумке проектировщиков, мост станет не просто инженерным сооружением, а частью общественного пространства, органично встроенного в природный ландшафт и рассчитанного на круглогодичное использование.



Но одним мостом планы не ограничиваются. Документы показывают, что власти фактически готовятся к комплексному обновлению всей прибрежной инфраструктуры. Проект предусматривает реконструкцию прогулочных аллей, велосипедных и пешеходных дорожек, детских и спортивных площадок, зон отдыха, амфитеатра, территории озера Ардагани, фонтанов и объектов, имеющих статус культурного наследия. Одновременно должна появиться современная система навигации, единый архитектурный стиль малых сооружений и полноценная безбарьерная среда, соответствующая принципам универсального дизайна.



Отдельный блок посвящен созданию новой городской инфраструктуры. Планируется проектирование общественных туалетов и душевых, торговых и информационных павильонов, административных помещений, сервисных зданий, парковок, площадок для кемперов и унифицированных объектов проката.



Проект также включает полную модернизацию инженерных коммуникаций: наружного освещения, систем полива, электроснабжения, водопровода, канализации, ливневой канализации, дренажа, видеонаблюдения и другой инфраструктуры безопасности.



Стоимость тендера составляет 5,5 млн лари. Прием заявок продлится с 29 июля по 3 августа 2026 года, после чего будет определена компания, которая займется проектированием. Согласно условиям конкурса, победитель должен подготовить полный комплект проектно-сметной документации в течение восьми месяцев после подписания контракта.



Ожидать начала строительных работ уже в нынешнем сезоне не стоит. После завершения проектирования государству предстоит определить стоимость реализации, провести новые тендеры и найти финансирование. Поэтому реальные изменения жители и гости города, скорее всего, смогут увидеть не раньше 2027 года.



Самая большая интрига сейчас связана именно с итоговой стоимостью строительства. 5,5 млн лари — это лишь цена подготовки проекта. Во сколько обойдутся сам мост, полная реконструкция бульвара и обновление инженерной инфраструктуры, пока никто не знает. Однако уже сейчас очевидно, что речь может идти о десятках миллионов лари.



Если все заявленные планы будут реализованы, город получит не просто обновленный бульвар, а совершенно новую береговую линию с современной инфраструктурой, единым общественным пространством и новым пешеходным маршрутом до Гонио.





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