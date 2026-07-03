Более 2,7 тыс. жителей Тбилиси прошли бесплатный скрининг рака легких за два месяца

03.07.2026 14:06





Более 2,7 тыс. жителей Тбилиси воспользовались бесплатной муниципальной программой скрининга рака легких с момента ее запуска два месяца назад. Об этом сообщил столичный мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства.



По его словам, программа вызвала равный интерес у представителей обоих полов: среди прошедших диагностику — 1 397 мужчин и 1 364 женщины.



Стоимость одного исследования составляет 175 лари. Инициатива полностью финансируется из бюджета мэрии Тбилиси, поэтому для самих жителей она абсолютно бесплатна. Каладзе отметил, что запуск этого направления был предвыборным обещанием его команды.



«В мае к нашей программе скрининга заболеваний добавился третий компонент — финансирование скрининга рака легких. Первыми двумя были управление раком щитовидной железы и тестирование на ВПЧ при раке шейки матки, запущенные в 2018 и 2024 годах… Хочу пожелать всем здоровья, но при необходимости обязательно пользуйтесь этой возможностью. Информация, полученная на ранней стадии, дает реальный шанс на исцеление», — подчеркнул Каха Каладзе.



На сегодняшний день количество клиник, вовлеченных в проект, увеличилось — программу обслуживают уже 27 медицинских учреждений столицы. Полный список доступен здесь.



Программа рассчитана на граждан Грузии в возрасте от 45 до 75 лет, имеющих официальную регистрацию в Тбилиси. Главное условие: Человек должен быть активным курильщиком в настоящее время либо бросить курить в течение последних 15 лет.



Диагностика проводится с помощью низкодозированной компьютерной томографии (LDCT). Доза облучения при таком методе значительно ниже, чем при стандартной КТ грудной клетки. Сама процедура быстрая, неинвазивная и абсолютно безболезненная.



Важно: Рак легких занимает первое место в мире по уровню смертности среди всех онкологических патологий. Врачи напоминают: ранняя диагностика резко повышает эффективность лечения и способна спасти жизнь.



Источник: Новости - Грузия

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