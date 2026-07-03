Экспертиза не смогла подтвердить версию обвинения по делу Элисашвили

03.07.2026 13:32





Национальное бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули заявило, что не может провести запрошенную защитой экспертизу по делу оппозиционного политика Алеко Элисашвили.



Его обвиняют в попытке совершения террористического акта у здания Тбилисского городского суда.



Адвокаты просили экспертов ответить на вопрос: могло ли возгорание после разлива двух бутылок бензина на офисную мебель в здании Тбилисского городского суда привести к тем последствиям, которые вменяются Алеко Элисашвили, а именно — пожар, способный повредить или уничтожить здание суда и сорвать его работу, а также свидетельствовать о попытке теракта.



В бюро Самхараули отметили, что вопрос адвокатов основан на гипотетическом сценарии, поскольку пожара не произошло и отсутствуют материалы для исследования, и что определить, могло ли возгорание после разлива бензина привести к уничтожению здания Тбилисского городского суда и создать угрозу, невозможно.



Адвокат Арчил Чопикашвили заявил, что вывод экспертов подтверждает невозможность доказать версию обвинения о попытке теракта.





Он заявил, что это заключение было представлено в суде и признано стороной обвинения бесспорным. Адвокат считает, что обвинение построено на предположениях, а не на доказательствах.



Отец политика Валерий Элисашвили, выступивший в суде в качестве свидетеля, назвал уголовное преследование своего сына политической расправой.



Он отметил, что обвинение в попытке теракта связано с конфликтом Элисашвили с представителями власти, в частности с инцидентом с лидером парламентского большинства Мамукой Мдинарадзе, а также с участием политика в войне в Украине.



Отец оппозиционера заявил, что изначально расследование велось по статье о повреждении чужого имущества, но позже обвинение было переквалифицировано на более тяжкое.



Напомним, оппозиционного политика Алеко Элисашвили обвиняют в попытке совершения террористического акта. По версии следствия, в ноябре 2025 года он разлил бензин в здании Тбилисского городского суда, что, по мнению обвинения, создавало угрозу пожара и могло привести к тяжелым последствиям. Сам Элисашвили и его защита отвергают обвинения, заявляя, что дело носит политический характер. Если суд признает его виновным, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





