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В Аджарии обсудили привлечение инвесторов из Узбекистана


03.07.2026   15:42


Заместитель министра финансов и экономики Аджарии Уча Сурманидзе вместе с главой инвестиционного департамента министерства Автандилом Горадзе встретился с заместителем председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Одилханом Рустамовым.

На встрече представители узбекской стороны выразили интерес к инвестиционной среде Аджарии.

Стороны обсудили экономические и инвестиционные процессы в регионе, а также приватизационную политику.

Представителей Узбекистана также ознакомили с инфраструктурными проектами, запланированными в Аджарии. Кроме того, гостям показали видеоролик об инвестиционном потенциале региона.

Торгово-промышленная палата Узбекистана представит информацию об Аджарии заинтересованным инвесторам.

Также стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Во встрече принял участие председатель Торгово-промышленной палаты Аджарии Гиорги Романадзе.


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