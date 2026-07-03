В Аджарии обсудили привлечение инвесторов из Узбекистана

03.07.2026 15:42





Заместитель министра финансов и экономики Аджарии Уча Сурманидзе вместе с главой инвестиционного департамента министерства Автандилом Горадзе встретился с заместителем председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Одилханом Рустамовым.



На встрече представители узбекской стороны выразили интерес к инвестиционной среде Аджарии.



Стороны обсудили экономические и инвестиционные процессы в регионе, а также приватизационную политику.



Представителей Узбекистана также ознакомили с инфраструктурными проектами, запланированными в Аджарии. Кроме того, гостям показали видеоролик об инвестиционном потенциале региона.



Торгово-промышленная палата Узбекистана представит информацию об Аджарии заинтересованным инвесторам.



Также стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.



Во встрече принял участие председатель Торгово-промышленной палаты Аджарии Гиорги Романадзе.





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