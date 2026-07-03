Кафе у Sheraton в Батуми сдали за рекордную сумму

03.07.2026 21:32





В Батуми у пересечения улиц Важа-Пшавела и Ниношвили, рядом с отелем Sheraton, сменится арендатор популярного кафе «Неока».



Новым арендатором стала компания «Орла 21», которая во время электронного аукциона увеличила первоначальную стоимость аренды почти в четыре раза — с 361 600 до 1 211 800 лари в год, фактически оставив конкурентов позади.



Это означает, что аренда объекта обойдётся победителю примерно в 100 тысяч лари в месяц.



В аукционе участвовали три претендента. За время торгов участники сделали 78 ставок, после чего победу одержала компания «Орла 21».



Новая компания с известной владелицей



Интересно, что ООО «Орла 21» было зарегистрировано совсем недавно — 8 июня 2026 года.



Её владелица — Лариса Соломонидзе, которая также владеет ресторанами «Пиросмани» и «Руставели», компаниями «Борджгало Груп», «Каниба», а также является директором компании GM Electronics.



Что именно передано в аренду



Мэрия Батуми выставила на аукцион муниципальный объект общей площадью:



земельный участок - 1 430 кв. м;

здания - 440 кв. м .

Договор аренды заключён сроком на 5 лет.





История вокруг ресторана «Руставели»



Имя Ларисы Соломонидзе уже ранее фигурировало в публикациях, связанных со строительством ресторана «Руставели» на улице Брцкинвале, 42.



Здание, в котором расположен ресторан, было построено компанией «Никала» без разрешения мэрии, о чём ранее сообщалось в журналистских расследованиях.



Во время строительства журналисты официально запросили в мэрии документы, однако получили ответ, что таких документов у муниципалитета нет. В муниципальной инспекции тогда сообщили лишь о начале административного производства.



Позже представители оппозиции в сакребуло называли этот объект одним из примеров возможной коррупции, заявляя, что мэрия не смогла остановить незаконное строительство, поскольку бизнес якобы связан с бывшим сотрудником Службы государственной безопасности.



По имеющейся информации, речь идёт о Гиоргии Джимшерадзе (по прозвищу «Лиси») — супруге Ларисы Соломонидзе. В бизнес также вовлечены его родители — Нели Меладзе и Гурам Джимшерадзе.



Компания «Никала» также ранее пыталась организовать незаконную парковку возле детского сада рядом со зданием. Этот проект мэрии всё же удалось остановить.



Несмотря на многочисленные публикации и осведомлённость муниципальной инспекции о незаконном строительстве, объект был полностью достроен, введён в эксплуатацию и зарегистрирован в Публичном реестре. Сейчас в здании уже работает ресторан, а также планируется открытие гостиницы.



Сегодня владельцем компании «Никала» является Гурам Джимшерадзе. Компания была основана в 2017 году Нели Меладзе, однако вскоре все доли были переоформлены на Гурама Джимшерадзе, при этом Нели Меладзе сохранила должность директора.



Таким образом, компания, связанная с теми же владельцами, теперь получила право арендовать один из самых привлекательных коммерческих объектов на

бульваре Батуми по рекордной для города стоимости.





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