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Кафе у Sheraton в Батуми сдали за рекордную сумму
03.07.2026 21:32
В Батуми у пересечения улиц Важа-Пшавела и Ниношвили, рядом с отелем Sheraton, сменится арендатор популярного кафе «Неока».
Новым арендатором стала компания «Орла 21», которая во время электронного аукциона увеличила первоначальную стоимость аренды почти в четыре раза — с 361 600 до 1 211 800 лари в год, фактически оставив конкурентов позади.
Это означает, что аренда объекта обойдётся победителю примерно в 100 тысяч лари в месяц.
В аукционе участвовали три претендента. За время торгов участники сделали 78 ставок, после чего победу одержала компания «Орла 21».
Новая компания с известной владелицей
Интересно, что ООО «Орла 21» было зарегистрировано совсем недавно — 8 июня 2026 года.
Её владелица — Лариса Соломонидзе, которая также владеет ресторанами «Пиросмани» и «Руставели», компаниями «Борджгало Груп», «Каниба», а также является директором компании GM Electronics.
Что именно передано в аренду
Мэрия Батуми выставила на аукцион муниципальный объект общей площадью:
земельный участок - 1 430 кв. м;
здания - 440 кв. м .
Договор аренды заключён сроком на 5 лет.
История вокруг ресторана «Руставели»
Имя Ларисы Соломонидзе уже ранее фигурировало в публикациях, связанных со строительством ресторана «Руставели» на улице Брцкинвале, 42.
Здание, в котором расположен ресторан, было построено компанией «Никала» без разрешения мэрии, о чём ранее сообщалось в журналистских расследованиях.
Во время строительства журналисты официально запросили в мэрии документы, однако получили ответ, что таких документов у муниципалитета нет. В муниципальной инспекции тогда сообщили лишь о начале административного производства.
Позже представители оппозиции в сакребуло называли этот объект одним из примеров возможной коррупции, заявляя, что мэрия не смогла остановить незаконное строительство, поскольку бизнес якобы связан с бывшим сотрудником Службы государственной безопасности.
По имеющейся информации, речь идёт о Гиоргии Джимшерадзе (по прозвищу «Лиси») — супруге Ларисы Соломонидзе. В бизнес также вовлечены его родители — Нели Меладзе и Гурам Джимшерадзе.
Компания «Никала» также ранее пыталась организовать незаконную парковку возле детского сада рядом со зданием. Этот проект мэрии всё же удалось остановить.
Несмотря на многочисленные публикации и осведомлённость муниципальной инспекции о незаконном строительстве, объект был полностью достроен, введён в эксплуатацию и зарегистрирован в Публичном реестре. Сейчас в здании уже работает ресторан, а также планируется открытие гостиницы.
Сегодня владельцем компании «Никала» является Гурам Джимшерадзе. Компания была основана в 2017 году Нели Меладзе, однако вскоре все доли были переоформлены на Гурама Джимшерадзе, при этом Нели Меладзе сохранила должность директора.
Таким образом, компания, связанная с теми же владельцами, теперь получила право арендовать один из самых привлекательных коммерческих объектов на
бульваре Батуми по рекордной для города стоимости.
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