Светицховели ждёт крупнейшая реставрация за последние годы

03.07.2026 21:06





Один из самых известных и ценных храмов страны готовят к масштабной программе восстановления. Агентство по охране культурного наследия намерено получить право проводить закупки по упрощённой процедуре, чтобы не затягивать исследования, проектирование и последующие реставрационные работы. Общая стоимость программы оценивается до 5 миллионов лари, однако эти деньги не будут потрачены сразу. Речь идёт о предельной сумме, которая рассчитана на 2026–2027 годы, а финансирование будет выделяться поэтапно — только по мере необходимости и в рамках бюджета каждого года.



Поводом для такого решения стали события прошлого года. В 2025 году в соборе дважды произошли серьёзные протечки — сначала зимой, затем весной. Именно после этого стало очевидно, что косметическими ремонтами проблему уже не решить. Теперь власти говорят о необходимости комплексного подхода, который позволит не просто устранить последствия повреждений, а разобраться в их причинах и предотвратить новые риски.



Ситуация осложняется тем, что Светицховели входит в Список всемирного наследия UNESCO. Для подобных памятников недостаточно заменить повреждённые элементы или провести локальный ремонт. Любое вмешательство должно быть научно обоснованным и соответствовать международным стандартам сохранения исторического наследия. Ошибки здесь могут привести к утрате подлинности объекта, а это уже вопрос мирового культурного значения.



Именно поэтому проект начинается не со строительных работ, а с масштабного исследования. Специалисты изучат состояние здания, влияние влаги, климата, грунтов, сейсмической активности и строительных материалов, проведут исторический и научный анализ, после чего подготовят единую стратегию сохранения памятника. Лишь затем будут разработаны проекты реставрации и начнутся сами работы, которые будут проходить под постоянным научным контролем.



Агентство объясняет необходимость упрощённых закупок тем, что весь процесс представляет собой единую цепочку. Каждый следующий этап зависит от результатов предыдущего, поэтому заранее невозможно определить полный объём работ или объявить все тендеры сразу. Если проводить отдельные конкурсы после завершения каждого этапа, процесс может затянуться на годы из-за бюрократических процедур, а это создаёт дополнительные угрозы для состояния памятника.



Кроме того, для работы на объекте мирового наследия необходимы специалисты с уникальным опытом в области реставрации исторических сооружений. Упрощённая процедура позволит оперативно привлекать нужных экспертов именно тогда, когда этого потребует очередной этап проекта.



По сути, речь идёт не только о сохранении одного собора. Светицховели — это памятник мирового значения, и его состояние напрямую влияет на репутацию страны в сфере охраны культурного наследия.







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