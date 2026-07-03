Безопасность пассажиров в поездах обеспечит охранная полиция

03.07.2026 21:06





«Грузинская железная дорога» заявила, что с 3 июля этого года сотрудники Департамента охранной полиции будут обеспечивать безопасность пассажиров в поездах, курсирующих по железной дороге Грузии.



В компании отметили, что сотрудники Департамента также будут обеспечивать охрану объектов «Грузинской железной дороги».



Это позволит быстрее реагировать на любые происшествия — на железнодорожных станциях и в часы пик, когда пассажиров больше всего.



Круглосуточную охрану по всей Грузии будут нести 818 полицейских на 76 объектах.



Под их защитой — железнодорожные мосты и тоннели стратегического значения, депо, железнодорожные станции и другие объекты инфраструктуры.



Это решение было принято на основании законодательных изменений, утвержденных парламентом Грузии 17 марта 2026 года.





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