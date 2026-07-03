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Безопасность пассажиров в поездах обеспечит охранная полиция


03.07.2026   21:06


«Грузинская железная дорога» заявила, что с 3 июля этого года сотрудники Департамента охранной полиции будут обеспечивать безопасность пассажиров в поездах, курсирующих по железной дороге Грузии.

В компании отметили, что сотрудники Департамента также будут обеспечивать охрану объектов «Грузинской железной дороги».

Это позволит быстрее реагировать на любые происшествия — на железнодорожных станциях и в часы пик, когда пассажиров больше всего.

Круглосуточную охрану по всей Грузии будут нести 818 полицейских на 76 объектах.

Под их защитой — железнодорожные мосты и тоннели стратегического значения, депо, железнодорожные станции и другие объекты инфраструктуры.

Это решение было принято на основании законодательных изменений, утвержденных парламентом Грузии 17 марта 2026 года.


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