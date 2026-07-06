«Порт не должен зависеть от одного оператора»: в Грузии объяснили новую модель развития Анаклиа

06.07.2026 21:44





Директор компании «Транс Логистика» Джаба Тариманашвили заявил, что у будущего порта Анаклиа есть большой потенциал по привлечению грузов из Центральной Азии, Европы и других регионов мира.



По его словам, именно поэтому важно, чтобы в порту работали несколько операторов, а не одна компания, которая сможет единолично определять тарифы.



«Мы давно говорим, что Анаклиа — это современное "золотое руно". Это стратегически важный проект не только для Грузии, но и для всего Южного Кавказа, Центральной Азии, Китая, Запада и мировой экономики», — заявил Тариманашвили.



Он отметил, что последние геополитические события — санкции против России, кризис вокруг Ормузского пролива и проблемы судоходства в Красном море — ещё раз показали, насколько миру необходимы альтернативные транспортные маршруты.



По мнению Тариманашвили, хотя строительство порта началось позже, чем ожидалось, принятое сейчас решение является правильным.



«Лучше поздно, чем никогда. Главное, чтобы это было правильное решение», — сказал он.



Он поддержал переход к так называемой модели Landlord, при которой государство остаётся владельцем порта, а терминалы передаются в аренду различным частным операторам.



По его словам, такая система позволит создать здоровую конкуренцию внутри порта и не даст одному оператору диктовать тарифы.



«Мы создаём платформу, где каждый сможет работать и развиваться на конкурентной основе, чтобы ни один оператор не смог единолично определять тарифную политику и создавать риски для транспортного коридора через Грузию», — подчеркнул Тариманашвили.



Он также считает, что новая модель соответствует стандартам Всемирного банка и станет позитивным сигналом для западных партнёров.



Напомним, ранее министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили сообщила, что правительство вновь изменило модель реализации проекта глубоководного порта Анаклиа.



Теперь порт будет строиться по модели Landlord: государство сохранит 100% собственности на порт, самостоятельно профинансирует и построит основную инфраструктуру, а причалы и терминалы будет сдавать в аренду разным частным операторам.



Это означает, что в проекте больше не будет стратегического частного инвестора. Также из проекта исключена китайская компания CCCC, которая в 2024 году была признана победителем международного конкурса.





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