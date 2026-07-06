Сильный ливень в Тбилиси затопил улицы

06.07.2026 21:46





Начавшийся час назад дождь уже доставил жителям столицы немало проблем:



• Некоторые автомобильные дороги и улицы затопило, проезд на машинах затруднен. В целом очень сложно передвигаться по городу.



• На аллее Агмашенебели упало дереву и загородило проезд.



• Значительно выросли цены на такси, примерно на 50%.



Согласно прогнозу погоды, дождь будет всю ночь, до утра 7 июля. Ранее служба "112" разослала смс сообщение об ухудшении погоды и призвала к осторожности.





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