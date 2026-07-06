Стали известный дальнейшие соперники сборной Грузии по баскетболу в отборе на ЧМ

06.07.2026 21:41





Первый групповой этап завершен, следующие отборочные игры пройдут в августе.Грузинская баскетбольная команда создала хороший настрой перед вторым групповым этапом квалификации чемпионата мира 2027 года благодаря победе над Испанией, а к концу дня узнала и имена своих будущих соперников.



Следует отметить, что команда Александра Джикича завершила первый групповой этап с равным балансом (3-3) и, хотя заняла 3-е место после Испании (5-1) и Украины (4-2), продолжает бороться за путевку в финальную стадию.



Следует отметить, что 32 команды, прошедшие квалификацию, определят 12 участников чемпионата мира в два этапа, в течение 6 периодов. После первого группового этапа в следующий раунд проходят по 3 лучшие команды из каждой группы, формируя четыре группы по шесть команд.



Команды будут определяться по результатам первого раунда и во втором раунде встретятся только с теми, с кем раньше не играли (матчи пройдут в августе и ноябре 2026 года и в феврале-марте 2027 года). В итоге, по 3 лучшие команды из каждой группы выйдут на чемпионат мира.



Согласно этому формату, ожидалось, что 3 лучшие команды из группы B встретятся с 3 лучшими командами из группы A во втором раунде, и недавно стало известно, что это будут Греция, Черногория и Португалия. Греция считалась явным фаворитом в этой группе, но неожиданно проиграла 2 последних матча и заняла 3-е место, сыграв вничью 3-3. Черногория (4-2) заняла первое место, Португалия (3-3) — второе, а Румыния осталась в группе с 2 победами.



Уже известно, что Грузия примет Черногорию 28 августа и посетит Португалию 31 августа. Можно сказать, что эти два матча будут иметь большое значение с точки зрения перспективы квалификации на чемпионат мира. Этой осенью грузинские баскетболисты сыграют в гостях с Грецией (26 ноября) и сыграют дома против Португалии (29 ноября), а отборочный цикл завершится следующим образом: 26 февраля — на выезде против Черногории, а 1 февраля — дома против Греции.



Второй групповой этап

Группа I

Испания (5-1), Черногория (4-2), Украина (4-2), Грузия (3-3), Португалия (3-3), Греция (3-3)



2026

28 августа: Испания – Португалия, Украина – Греция, Грузия – Черногория

31 августа: Греция – Испания, Черногория – Украина, Португалия – Грузия

26 ноября: Черногория – Испания, Португалия – Украина, Греция – Грузия

29 ноября: Испания – Греция, Украина – Черногория, Грузия – Португалия



2027

26 февраля: Португалия – Испания, Греция – Украина, Черногория – Грузия

1 марта: Испания – Черногория, Украина – Португалия, Грузия – Греция





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