Нацбанк Грузии ужесточает правила для обменных пунктов

07.07.2026 11:43





С сентября обменные пункты смогут привлекать оборотные средства только от своих владельцев (при документальном подтверждении) или финансовых учреждений. Для регистрации также потребуется документ на право собственности или пользования помещением, где работает пункт.



НБГ получит право отказать в разрешении на открытие филиала, если у обменного пункта есть неоплаченные штрафы или он не выполняет требования регулятора.



Кроме того, обменники будут обязаны:

▫️ фиксировать все операции в специальной программе в режиме реального времени;

▫️ выдавать чеки при каждой операции с наличными;

▫️ установить камеры внутри помещений и снаружи;

▫️ хранить записи с внешних камер минимум 30 дней, а с внутренних — не менее 180 дней.



Регулятор также сможет отменять регистрацию обменных пунктов за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма или за деятельность, которая может угрожать стабильности финансового сектора.



Отчётность обменные пункты будут подавать в НБГ ежемесячно через дистанционный портал надзора NBFI, не позднее 15 дней после окончания отчётного месяца.





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