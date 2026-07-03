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Гражданин Грузии арестован по обвинению в наркопреступлении


03.07.2026   11:01


Сотрудники Главного управления полиции Тбилиси Министерства внутренних дел Старого Тбилиси арестовали гражданина Украины по обвинению в содействии незаконной продаже особо крупного количества наркотиков группой лиц по предварительной договоренности.

В результате проведенного следственного эксперимента в качестве вещественного доказательства было изъято особо крупное количество наркотического вещества «Метадон», расфасованного в одну упаковку и подготовленного к продаже.

При обыске временного места жительства обвиняемого полиция также изъяла предметы, необходимые для продажи наркотиков.

Расследование ведется по статьям 5 и 6 статьи 260 Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.


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