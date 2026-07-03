Патриарх Грузии обсудил отношения с послами Франции, Чехии и католической делегацией

03.07.2026 11:52





Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III принял посла Франции Оливье Курто, с которым обсудил развитие грузино-французских отношений, исторические и культурные связи между двумя странами, а также перспективы дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщает Патриархия Грузии.



Курто подчеркнул важность мира и стабильности в Грузии, а также выразил готовность к продолжению сотрудничества в культурной и образовательной сферах.



Патриарх Грузии Шио III передал французскому послу юбилейный крест, посвященный 1700-летию провозглашения христианства государственной религией в Грузии.



Глава ГПЦ также принял в Патриархии посла Чехии Петра Куберната. Стороны, как отмечается в заявлении, обсудили развитие двусторонних отношений и сотрудничества, включая гуманитарные и культурные направления.



Отдельно Католикос-Патриарх Шио III принял епископа Католической церкви в Грузии Джузеппе Пазотто и сопровождающих его священнослужителей.



Обсуждались вопросы межцерковного диалога, укрепления дружеских отношений между православной и католической общинами, а также актуальные социальные и этические вызовы современности, включая вопросы нравственных ценностей, семьи и биоэтики.



Особое внимание было уделено теме мира и необходимости поддержания конструктивного взаимодействия.



Католикос-Патриарх всея Грузии отметил теплое отношение епископа к покойному Католикосу-Патриарху Илие II.



По итогам встречи стороны обменялись памятными подарками.





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