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Прокуратура предъявила обвинение по делу Авалиани сыну экс-чиновника
03.07.2026 13:31
Прокуратура Грузии предъявила обвинение Георгию Малания, сыну экс-замглавы МВД Грузии, по делу об убийстве Гиги Авалиани. Его обвинили в том, что он помог организаторам нападения, предоставив информацию о потерпевшем.
Ведомство указывает, что Малания, который был учеником Авалиани, сообщил обвиняемым по делу адреса его дома и работы, а также его рабочий график и маршрут, по которому Авалиани возвращался домой.
После этого нападавшие начали следить за молодым учителем и подготовили нападение.
Следствие утверждает, что в сентябре 2025 года Александр Габашвили, Георгий Рикадзе и Деметре Чиковани заранее спланировали нападение на Гигу Авалиани. Они пытались устроить засаду 29 сентября, но не смогли осуществить план.
А 1 октября, Габашвили и Рикадзе напали на Авалиани, который получил тяжелые травмы и 24 октября 2025 года скончался в больнице.
Георгий Малания был задержан 1 июля этого года. Ему предъявлено обвинение в пособничестве умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, совершенному группой лиц — ему грозит до 13 лет лишения свободы.
Прокуратура намерена обратиться в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу.
В ведомстве напомнили, что Александр Габашвили, Георгий Рикадзе и Деметре Чиковани уже осуждены по этому делу, а расследование продолжается.
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