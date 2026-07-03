Прокуратура предъявила обвинение по делу Авалиани сыну экс-чиновника

03.07.2026 13:31





Прокуратура Грузии предъявила обвинение Георгию Малания, сыну экс-замглавы МВД Грузии, по делу об убийстве Гиги Авалиани. Его обвинили в том, что он помог организаторам нападения, предоставив информацию о потерпевшем.



Ведомство указывает, что Малания, который был учеником Авалиани, сообщил обвиняемым по делу адреса его дома и работы, а также его рабочий график и маршрут, по которому Авалиани возвращался домой.



После этого нападавшие начали следить за молодым учителем и подготовили нападение.



Следствие утверждает, что в сентябре 2025 года Александр Габашвили, Георгий Рикадзе и Деметре Чиковани заранее спланировали нападение на Гигу Авалиани. Они пытались устроить засаду 29 сентября, но не смогли осуществить план.



А 1 октября, Габашвили и Рикадзе напали на Авалиани, который получил тяжелые травмы и 24 октября 2025 года скончался в больнице.



Георгий Малания был задержан 1 июля этого года. Ему предъявлено обвинение в пособничестве умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, совершенному группой лиц — ему грозит до 13 лет лишения свободы.



Прокуратура намерена обратиться в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу.



В ведомстве напомнили, что Александр Габашвили, Георгий Рикадзе и Деметре Чиковани уже осуждены по этому делу, а расследование продолжается.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





