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Сотрудники Пограничной полиции прошли курс обучения операторов дронов


03.07.2026   13:27


Сотрудники Пограничной полиции Грузии прошли специальный двухмесячный профессиональный курс подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (дронов).

Как сообщили в Пограничной полиции Грузии, программа была предназначена для сотрудников, которым предстоит использовать дроны при охране государственной границы.

«Курс включал как теоретические, так и практические занятия, в том числе планирование маршрутов полёта, управление полётом, наблюдение, проведение поисково-преследовательских операций, а также сбор данных в дневное и ночное время.

Следует отметить, что в прошлом году сотрудники Департамента береговой охраны Пограничной полиции использовали дроны в тестовом режиме для контроля прибрежной зоны.

Учитывая успешные результаты этой практики, в текущем году сотрудники Департамента береговой охраны совместно с представителями других подразделений Пограничной полиции прошли соответствующий курс подготовки.

С конца текущего месяца использование дронов при контроле прибрежной зоны начнётся на постоянной основе.

По завершении курса всем его участникам были вручены соответствующие сертификаты», — говорится в сообщении.


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