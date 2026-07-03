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Сотрудники Пограничной полиции прошли курс обучения операторов дронов
03.07.2026 13:27
Сотрудники Пограничной полиции Грузии прошли специальный двухмесячный профессиональный курс подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (дронов).
Как сообщили в Пограничной полиции Грузии, программа была предназначена для сотрудников, которым предстоит использовать дроны при охране государственной границы.
«Курс включал как теоретические, так и практические занятия, в том числе планирование маршрутов полёта, управление полётом, наблюдение, проведение поисково-преследовательских операций, а также сбор данных в дневное и ночное время.
Следует отметить, что в прошлом году сотрудники Департамента береговой охраны Пограничной полиции использовали дроны в тестовом режиме для контроля прибрежной зоны.
Учитывая успешные результаты этой практики, в текущем году сотрудники Департамента береговой охраны совместно с представителями других подразделений Пограничной полиции прошли соответствующий курс подготовки.
С конца текущего месяца использование дронов при контроле прибрежной зоны начнётся на постоянной основе.
По завершении курса всем его участникам были вручены соответствующие сертификаты», — говорится в сообщении.
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