Сегодня завершается всеобщая онлайн-регистрация для первоклассников

03.07.2026 12:52









Как сообщает Министерство образования Грузии, в рамках данного этапа все желающие могут зарегистрировать ребенка в любой государственной школе на территории страны.



«Всеобщая онлайн-регистрация первоклассников проводится с 15 июня на портале Системы управления образованием.



После завершения регистрации, с 6 по 17 июля включительно, родители или законные представители обязаны представить в выбранную при регистрации государственную школу заявление, документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя, а также копию свидетельства о рождении ребенка.



В случае непредставления документов в установленные сроки регистрация будет автоматически аннулирована.



Информационная система управления образованием призывает родителей и законных представителей учитывать установленные сроки и завершить процесс регистрации сегодня до 24:00. Подробная информация размещена на официальном сайте Информационной системы управления образованием и на портале регистрации.



Дополнительную информацию о процессе регистрации можно получить по телефону горячей линии Информационной системы управления образованием: (+995 32) 2 200 220 или по электронной почте:

IV этап всеобщей онлайн-регистрации первоклассников в государственные школы на 2026–2027 учебный год завершится сегодня в 24:00.Как сообщает Министерство образования Грузии, в рамках данного этапа все желающие могут зарегистрировать ребенка в любой государственной школе на территории страны.«Всеобщая онлайн-регистрация первоклассников проводится с 15 июня на портале Системы управления образованием.После завершения регистрации, с 6 по 17 июля включительно, родители или законные представители обязаны представить в выбранную при регистрации государственную школу заявление, документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя, а также копию свидетельства о рождении ребенка.В случае непредставления документов в установленные сроки регистрация будет автоматически аннулирована.Информационная система управления образованием призывает родителей и законных представителей учитывать установленные сроки и завершить процесс регистрации сегодня до 24:00. Подробная информация размещена на официальном сайте Информационной системы управления образованием и на портале регистрации.Дополнительную информацию о процессе регистрации можно получить по телефону горячей линии Информационной системы управления образованием: (+995 32) 2 200 220 или по электронной почте: [email protected] », — говорится в сообщении.





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