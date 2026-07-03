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Сегодня завершается всеобщая онлайн-регистрация для первоклассников
03.07.2026 12:52
IV этап всеобщей онлайн-регистрации первоклассников в государственные школы на 2026–2027 учебный год завершится сегодня в 24:00.
Как сообщает Министерство образования Грузии, в рамках данного этапа все желающие могут зарегистрировать ребенка в любой государственной школе на территории страны.
«Всеобщая онлайн-регистрация первоклассников проводится с 15 июня на портале Системы управления образованием.
После завершения регистрации, с 6 по 17 июля включительно, родители или законные представители обязаны представить в выбранную при регистрации государственную школу заявление, документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя, а также копию свидетельства о рождении ребенка.
В случае непредставления документов в установленные сроки регистрация будет автоматически аннулирована.
Информационная система управления образованием призывает родителей и законных представителей учитывать установленные сроки и завершить процесс регистрации сегодня до 24:00. Подробная информация размещена на официальном сайте Информационной системы управления образованием и на портале регистрации.
Дополнительную информацию о процессе регистрации можно получить по телефону горячей линии Информационной системы управления образованием: (+995 32) 2 200 220 или по электронной почте: [email protected]», — говорится в сообщении.
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