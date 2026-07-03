Каладзе: «Национальное движение» не могу даже назвать политической партией

03.07.2026 11:25





Какой будет ситуация внутри «Национального движения», кто какое заявление сделает, лично для меня не имеет существенного значения, потому что мы очень хорошо знаем, кто эти люди и чему они служат, - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам, оценивая заявление Тины Бокучава.



По его словам, «всем хорошо известно, что в «Национальном движении» все решает один человек».



«Данная политическая партия, хотя я даже не могу назвать политической партией, это представители агентурной сети. Какая у них будет ситуация внутри, кто какое заявление сделает, лично для меня не имеет существенного значения, потому что мы прекрасно знаем, кто эти люди, чему служат и что является их главной движущей силой.



Они совершенно оторваны от интересов страны и грузинского народа, выполняя конкретные задания извне.



Мы все хорошо знаем, как происходили назначения и отборы, это решает один человек», - заявил Каха Каладзе, комментарий которого распространяет пресс-служба мэрии Тбилиси.





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