|
|
|
В одном из филиалов «Банка Грузии» в Абаше стреляли из охотничьего ружья
03.07.2026 15:50
В муниципалитете Абаша в филиал «Банка Грузии» ворвалось одно лицо и произвело выстрел из охотничьего ружья.
По информации Министерства внутренних дел, полиция задержала обвиняемого на месте происшествия и изъяла оружие в качестве вещественного доказательства.
«В результате оперативных мероприятий и следственных действий, произведенных по горячему следу, сотрудники департамента полиции Самегрело-Земо Сванети задержали по обвинению в разбое одно лицо.
В ходе расследования установлено, что обвиняемый 3 июля текущего года ворвался в филиал «Банка Грузии», расположенный в муниципалитете Абаша, и произвёл один выстрел из охотничьего ружья.
Полиция в результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведённых по горячим следам, задержала преступника непосредственно на месте происшествия в качестве обвиняемого. В результате выстрела никто не пострадал.
Правоохранители изъяли орудие преступления в качестве вещественного доказательства.
Расследование ведётся по статье 179 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание - до 7 лет лишения свободы», - говорится в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна