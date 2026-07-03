В одном из филиалов «Банка Грузии» в Абаше стреляли из охотничьего ружья

03.07.2026 15:50





В муниципалитете Абаша в филиал «Банка Грузии» ворвалось одно лицо и произвело выстрел из охотничьего ружья.



По информации Министерства внутренних дел, полиция задержала обвиняемого на месте происшествия и изъяла оружие в качестве вещественного доказательства.



«В результате оперативных мероприятий и следственных действий, произведенных по горячему следу, сотрудники департамента полиции Самегрело-Земо Сванети задержали по обвинению в разбое одно лицо.



В ходе расследования установлено, что обвиняемый 3 июля текущего года ворвался в филиал «Банка Грузии», расположенный в муниципалитете Абаша, и произвёл один выстрел из охотничьего ружья.



Полиция в результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведённых по горячим следам, задержала преступника непосредственно на месте происшествия в качестве обвиняемого. В результате выстрела никто не пострадал.



Правоохранители изъяли орудие преступления в качестве вещественного доказательства.



Расследование ведётся по статье 179 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание - до 7 лет лишения свободы», - говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





