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В одном из филиалов «Банка Грузии» в Абаше стреляли из охотничьего ружья


03.07.2026   15:50


В муниципалитете Абаша в филиал «Банка Грузии» ворвалось одно лицо и произвело выстрел из охотничьего ружья.

По информации Министерства внутренних дел, полиция задержала обвиняемого на месте происшествия и изъяла оружие в качестве вещественного доказательства.

«В результате оперативных мероприятий и следственных действий, произведенных по горячему следу, сотрудники департамента полиции Самегрело-Земо Сванети задержали по обвинению в разбое одно лицо.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый 3 июля текущего года ворвался в филиал «Банка Грузии», расположенный в муниципалитете Абаша, и произвёл один выстрел из охотничьего ружья.

Полиция в результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведённых по горячим следам, задержала преступника непосредственно на месте происшествия в качестве обвиняемого. В результате выстрела никто не пострадал.

Правоохранители изъяли орудие преступления в качестве вещественного доказательства.

Расследование ведётся по статье 179 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание - до 7 лет лишения свободы», - говорится в информации.


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