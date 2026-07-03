Адвокат арестованной за смертельное ДТП в Тбилиси заявил о неисправности машины

03.07.2026 21:05





Адвокат женщины, задержанной по делу о смертельном ДТП на проспекте Цотне Дадиани в Тбилиси, отверг версию умышленного наезда, заявив, что происшествие стало результатом технической неисправности автомобиля.



«Эта женщина — довольно хороший водитель. Она хорошо умеет водить, но всякое случается. Если бы она убила намеренно, то это было бы умышленное убийство, а не дорожно-транспортное происшествие. Любой другой умысел абсолютно исключен — это была техническая ошибка, неисправность детали автомобиля, которая впоследствии и повлекла за собой все это», — заявил защитник Имеда Каркашадзе в комментарии TV Pirveli.



По словам адвоката, за рулем находилась гражданка России, проживающая в Грузии вместе с супругом. Он уточнил, что она управляет автомобилем с российским водительским удостоверением.



«Я тоже видел в социальных сетях общее отношение к этой женщине. Несмотря на то, что она является гражданкой России, ее супруг — гражданин Украины. Они уже давно находятся в Грузии и не имеют никаких связей ни с Украиной, ни с Россией. Они здесь живут и работают. Эта женщина — довольно хороший водитель. Она хорошо умеет водить, но иногда такое случается», — сказал Каркашадзе.



Он также добавил, что его подзащитная не пыталась скрыться и осталась на месте до прибытия полиции.



ДТП произошло 21 июня. В качестве меры пресечения суд избрал для обвиняемой заключение.



Версия о возможном намеренном наезде стала активно распространялась в соцсетях после появления видео аварии в начале июля. Бурные обсуждения и эмоциональные комментарии включали предположения о мотивах водителя.



На записях видно, как остановленный внедорожник внезапно резко трогается с места и врезается в стоящий впереди автомобиль. Находившаяся в этот момент на тротуаре женщина-пешеход оказалась зажата между двумя транспортными средствами.



Погибшей в результате аварии стала проживавшая неподалеку Тамилa Казаликашвили. По данным TV Pirveli, ей было 65 лет.



Следствие продолжается по статье 276 УК Грузии — нарушение правил безопасности движения, повлекшее смерть человека. Официальные выводы о причинах аварии пока не опубликованы.





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