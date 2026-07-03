В Кеда запустили бесплатный транспорт на летние пастбища

03.07.2026 15:46





В Кеда начала работать программа бесплатной перевозки пассажиров на летние пастбища.



Маршруты будут действовать по двум направлениям — на Саричаири и Гомис Мта. Перевозки стартовали сегодня и продлятся до 10 сентября.



Всего по программе выполнят 23 рейса:



10 рейсов: Цхмориси — Кокотаури — гора Саричаири — Кокотаури — Цхмориси;



13 рейсов: центр Цхмориси — центр Дандало — Гомис Мта — центр Дандало — центр Цхмориси.





Бесплатным транспортом смогут пользоваться как жители, выезжающие на летние пастбища, так и туристы.



Рейсы будут выполняться раз в неделю, а в период праздника Шуамтоба — два раза в неделю.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





