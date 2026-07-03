Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Кеда запустили бесплатный транспорт на летние пастбища


03.07.2026   15:46


В Кеда начала работать программа бесплатной перевозки пассажиров на летние пастбища.

Маршруты будут действовать по двум направлениям — на Саричаири и Гомис Мта. Перевозки стартовали сегодня и продлятся до 10 сентября.

Всего по программе выполнят 23 рейса:

10 рейсов: Цхмориси — Кокотаури — гора Саричаири — Кокотаури — Цхмориси;

13 рейсов: центр Цхмориси — центр Дандало — Гомис Мта — центр Дандало — центр Цхмориси.


Бесплатным транспортом смогут пользоваться как жители, выезжающие на летние пастбища, так и туристы.

Рейсы будут выполняться раз в неделю, а в период праздника Шуамтоба — два раза в неделю.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна