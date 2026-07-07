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Из Грузии выдворены 54 иностранных гражданина


07.07.2026   11:08


Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии в тесной координации с соответствующими подразделениями ведомства в результате мероприятий, проведённых в последние дни, выдворили из страны 54 иностранных гражданина.

По информации МВД, в результате комплексных мероприятий, проведённых Департаментом миграции, из Грузии были выдворены граждане Турции, Туркменистана, России, Индии, Азербайджана, Беларуси, Пакистана, Нигерии, Египта, Филиппин и других государств — всего 54 человека.

В соответствии с действующим законодательством всем выдворенным лицам был запрещён повторный въезд в страну.

Борьба с незаконной миграцией является одним из приоритетных направлений деятельности Министерства внутренних дел Грузии. По последним статистическим данным, с начала текущего года из страны уже выдворены 2090 нелегальных мигрантов, в том числе: в январе — 232 человека, в феврале — 312, в марте — 360, в апреле — 401, в мае — 340 и в июне — 391 иностранный гражданин.


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