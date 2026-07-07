|
|
|
Правительство планирует строительство региональных мусорных свалок
07.07.2026 11:25
Правительство планирует строительство/ обустройство в масштабе страны региональных объектов для размещения неопасных отходов (мусорных свалок).
Соответствующее распоряжение издал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Согласно документу, Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии должно обеспечить планирование и реализацию необходимых мероприятий для строительства /обустройства новых, соответствующих современным требованиям региональных объектов по размещению неопасных отходов в муниципалитетах Грузии, отобранных с соблюдением принципов регионального планирования.
Кроме того, по поручению премьер-министра, «Компания по управлению твердыми отходами Грузии» должна до 1 января 2030 года обеспечить планирование и проведение необходимых мероприятий для строительства и обустройства 4 региональных объектов, а также комплексов сопутствующих станций перегрузки отходов.
Согласно тому же документу, мусорные свалки должны быть обустроены с соблюдением следующих проектных зон: Кахети, Шида Картли - Мцхета-Мтианети, Имерети -Рача-Лечхуми – Квемо Сванети и Самцхе-Джавахети.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна