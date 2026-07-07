Правительство планирует строительство региональных мусорных свалок

07.07.2026 11:25





Правительство планирует строительство/ обустройство в масштабе страны региональных объектов для размещения неопасных отходов (мусорных свалок).



Соответствующее распоряжение издал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



Согласно документу, Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии должно обеспечить планирование и реализацию необходимых мероприятий для строительства /обустройства новых, соответствующих современным требованиям региональных объектов по размещению неопасных отходов в муниципалитетах Грузии, отобранных с соблюдением принципов регионального планирования.



Кроме того, по поручению премьер-министра, «Компания по управлению твердыми отходами Грузии» должна до 1 января 2030 года обеспечить планирование и проведение необходимых мероприятий для строительства и обустройства 4 региональных объектов, а также комплексов сопутствующих станций перегрузки отходов.



Согласно тому же документу, мусорные свалки должны быть обустроены с соблюдением следующих проектных зон: Кахети, Шида Картли - Мцхета-Мтианети, Имерети -Рача-Лечхуми – Квемо Сванети и Самцхе-Джавахети.





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