Генпрокуратура Азербайджана поможет расследовать убийство девушки в Тбилиси

07.07.2026 11:29





Генпрокуратура Азербайджана обратилась к грузинским коллегам по делу о расследовании убийства гражданки Азербаджана Фатимы Керимовой в Тбилиси. В Баку призвали обеспечить всестороннее и объективное расследование преступления, установить все обстоятельства произошедшего, подчеркнув готовность оказать необходимую правовую помощь в рамках международного сотрудничества.



Расследование дела, как отметили в азербайджанской генпрокуратуре, находится на особом контроле. В Баку пояснили, что решили обратиться к грузинской стороне, так как убийство вызвало широкий общественный резонанс, а погибшая была гражданкой Азербайджана.



Становится известно, что в отношении подозреваемого — родственника погибшей — проводятся необходимые процессуальные действия: покинув Грузию, он был задержан в Турции.



В Генпрокуратуре подчеркнули, что будут добиваться привлечения виновного к ответственности и продолжат использовать все предусмотренные механизмы международного правового сотрудничества, чтобы содействовать полному и объективному расследованию преступления.



Напомним, 20-летнюю гражданку Азербайджана Фатиму Керимову обнаружили мертвой в съемной квартире в Тбилиси 26 июня. По версии следствия, девушку убил ее двоюродный брат. Родственники погибшей и правозащитники считают, что преступление могло быть совершено на почве так называемого «убийства чести». По данным СМИ, после убийства подозреваемый покинул Грузию и был задержан в Турции.





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