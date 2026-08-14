В июле было зафиксировано 787 случаев несоблюдения норм выбросов от транспорта

14.08.2026 18:51





Сотрудники Департамента природоохранного надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии в период с 1 по 31 июля 2026 года выявили в четырёх городах 787 случаев несоответствия выхлопных газов автотранспортных средств установленным нормам. Об этом сообщает Департамент природоохранного надзора.



По данным департамента, 484 нарушения были выявлены в Тбилиси, 126 — в Кутаиси, 115 — в Батуми, ещё 62 — в Рустави.



«683 правонарушения были совершены физическими лицами, в 104 случаях сотрудники департамента оштрафовали юридических лиц.



Следует отметить, что 469 нарушений были допущены водителями или владельцами легковых автомобилей, 299 — микроавтобусов, а 19 — грузовых автомобилей.



В целях улучшения качества атмосферного воздуха и минимизации загрязнения со стороны транспортного сектора инспекторы департамента ежедневно контролируют выхлопы автотранспортных средств, движущихся по дорогам четырёх городов страны. С начала осуществления контроля количество экипажей было увеличено, были приобретены гибридные автомобили. Экипажи оснащены соответствующими измерительными приборами. Периодически проводится переподготовка сотрудников.



Сотрудники департамента уже имеют возможность проверять больше автотранспортных средств на большем количестве локаций. В результате контроль стал более масштабным и эффективным — за семь месяцев текущего года сотрудники департамента выявили 5 362 случая несоответствия выхлопных газов автотранспортных средств установленным нормам», — говорится в информации Департамента природоохранного надзора.





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