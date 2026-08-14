Саакашвили заявил о планах ГМ восстановить дипотношения с РФ и провозгласить нейтралитет

14.08.2026 19:24





Третий президент Грузии Михаил Саакашвили выдал скандальный «инсайд»: по его данным, уже этой осенью правительство «Грузинской мечты» готовится восстановить дипломатические отношения с Россией, подписать соглашение о неприменении силы с Сухуми и Цхинвали, а также провозгласить нейтралитет страны.



В обширном посте на Facebook заключенный экс-президент не только делает апокалиптические прогнозы, но и критикует оппозицию, а себя практически прямо объявляет единственным, кто способен помешать планам миллиардера-основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.



«Последние несколько месяцев до меня доходят слухи, что в окружении Иванишвили активно говорят: главное — пережить эту осень, а дальше мы будем у власти вечно. Теперь же становится все более очевидным, что именно они планируют на осень. Россия требует от Иванишвили конкретных институциональных шагов. Москва не верит клятвам, и ее больше не устраивают лишь аресты, пророссийская риторика и обвинения собственной страны в развязывании войны.



Согласно новой информации, которую я только что получил и хочу с вами поделиться, загнанный в угол собственной капитулянтской политикой Иванишвили в ближайшие недели и месяцы готовится к следующим шагам:



Подписание договора с Россией, восстановление дипломатических отношений и создание антизападного пакта;

• Подписание соглашения о неприменении силы с марионеточными властями Абхазии и Цхинвали и, соответственно, их признание в качестве субъектов;

• Открытие Абхазской железной дороги;

• Провозглашение нейтралитета Грузии.



Все это планируется реализовать в течение нескольких месяцев.



Эта осень станет моментом истины для грузин: либо мы все сплотимся прямо сейчас, начнем действовать и докажем, что достойны свободы, либо исчезнем как нация. Это также решающий момент и для «мечты»: они планируют все это не только по указке россиян, но и потому, что рассчитывают: если грузины проглотят и это, то наследственной диктатуре Иванишвили в ближайшие десятилетия уже ничто не будет угрожать.



Сегодня исходные данные таковы: да, 80% грузин ненавидят «мечту» и русских, но в то же время большинство считает, что избавиться от Иванишвили невозможно. Оппозиция своими играми с Гилаури и прочими добилась того, что народ считает ее полностью продавшейся. Люди также считают, что одолеть Иванишвили могу я, однако также думают, что на территорию Грузии меня свободно никто не пустит.



Все это так, но это не дает нам права останавливаться и опускать руки. Сейчас время не для отчаяния, а для подготовки к решающей осени!



Мы должны сказать себе: или сейчас, или никогда!»





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





