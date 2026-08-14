Кобахидзе назначил нового губернатора Самцхе-Джавахети

14.08.2026 19:25





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил Иосифа Алибегашвили новым государственным уполномоченным (губернатором) в регионе Самцхе-Джавахети. Об этом сообщила сегодня администрация правительства.



Кобахидзе уже провел рабочую встречу с новоназначенным полпредом. В ней участвовал вице-премьер Мамука Мдинарадзе. Сообщается, что стороны обсудили текущие и запланированные инфраструктурные и социальные проекты в регионе.



До этого назначения Алибегашвили занимал пост заместителя губернатора края Квемо-Картли.



Кадровое решение потребовалось в связи с трагическими событиями: предыдущий губернатор Самцхе-Джавахети Заал Гелашвили скончался на прошлой неделе в возрасте 57 лет.



Ранее 12 августа Ираклий Кобахидзе назначил новым губернатором региона Мцхета-Мтианети Левана Зауташвили, который до этого работал заместителем министра регионального развития.



Все эти назначения проходят на фоне анонсированной масштабной реформы регионального управления. Правительство «Грузинской мечты» планирует упразднить министерство регионального развития и инфраструктуры, создав вместо него аппарат Государственного министра по региональной политике.



Ожидается, что новое ведомство возглавит Мамука Мдинарадзе, который за последний год успел побывать на постах госминистра по координации правоохранительных органов и главы Службы государственной безопасности.





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