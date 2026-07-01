Верховный комиссар ООН по вопросам прав человека обращается с рекомендациями к правительству Грузии

01.07.2026 20:31





Верховный комиссар ООН по вопросам прав человека обращается к правительству Грузии с рекомендациями.



В частности, рекомендации, содержащиеся в докладе УВКПЧ, касаются защиты права на мирные собрания, «серьезных обвинений» в нарушениях прав человека, на которые правительство Грузии «должно дать ответ».



Верховный комиссар ООН по правам человека также призывает к пересмотру принятого в последнее время законодательства. УВКПЧ призывает правительство Грузии восстановить благоприятную среду для гражданского общества, обеспечив, чтобы любые ограничения на получение иностранной поддержки НПО и вещателями были строго ограничены необходимостью и пропорциональностью.



«УВКПЧ признает постоянное сотрудничество со стороны правительства Грузии, в том числе в виде предоставления помещений для представительства УВКПЧ в Тбилиси. УВКПЧ по-прежнему привержено делу оказания поддержки правительству и национальным заинтересованным сторонам в решении вопросов в области прав человека, в том числе тех, которые представлены в настоящем докладе.



УВКПЧ рекомендует правительству Грузии :



принять конкретные меры по защите и поощрению права на мирные собрания, а также расследовать заявления о серьезных нарушениях прав человека, изложенные в докладе УВКПЧ, охватывающем период с 1 июня 2023 года по 31 декабря 2024 года. В частности тех, которые имели место в ходе публичных протестов, включая произвольные задержания демонстрантов и необоснованное или несоразмерное применение силы в отношении журналистов и работников СМИ; и проводить оперативные, независимые и тщательные расследования таких заявлений, обеспечивать привлечение к ответственности и гарантировать полное соблюдение надлежащей правовой процедуры и принципов справедливого судебного разбирательства, а также возможность судебного пересмотра;



пересмотреть поправки, внесенные в 2025 году в Закон о телерадиовещании, Уголовный кодекс, Закон о грантах, Закон о собраниях и демонстрациях и Кодекс об административных правонарушениях, с целью обеспечения их полного соответствия международному праву прав человека, в частности статьям 19, 20 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, а также обеспечить, чтобы все законодательные процессы проходили при полной прозрачности и с реальным участием общественности;



активизировать усилия по борьбе с дискриминацией и насилием по гендерному признаку и содействовать обеспечению гендерного равенства в сфере политического представительства в Грузии, в том числе путем пересмотра принятых в 2025 году поправок к законодательству, касающихся гендерных вопросов;



восстановить условия, стимулирующие расширение прав и возможностей гражданского общества, обеспечив, чтобы любые ограничения на возможность НПО и вещательных компаний получать иностранную поддержку были строго лимитированы тем, что является необходимым и соразмерным, и соответствовали международным обязательствам в области прав человека.



По-прежнему вызывает сожаление тот факт, что международные и региональные правозащитные органы и механизмы так и не имеют доступа в Абхазию и Южную Осетию. УВКПЧ вновь призывает обеспечить немедленный и беспрепятственный доступ для всех соответствующих органов, включая само УВКПЧ».





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