Кобахидзе в посольстве США: Настало время перезагрузить стратегическое партнерство конкретной дорожной картой

01.07.2026 22:02





На протяжении десятилетий Грузия была верным, надежным и ответственным партнером Соединенных Штатов Америки, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на торжественном приеме в посольстве США, посвященном Дню независимости США.



Как отметил глава правительства, Грузия последовательно сотрудничала с США по вопросам региональной безопасности.



«Когда Соединенным Штатам Америки для реализации своих стратегических приоритетов требовалось сотрудничество с Грузией, Грузия как верный партнер отвечала твердой поддержкой.



Последние события показывают, что стратегическое значение Южного Кавказа как в региональном, так и в глобальном контексте постоянно возрастает. Это обусловлено совокупностью уникального географического положения, экономической значимости и геополитических факторов. На фоне растущего стратегического значения Южного Кавказа роль Грузии является критической», - заявил Ираклий Кобахидзе.



По его словам, в условиях фундаментальных геополитических изменений Грузия верит, что усиление и формализация партнерства служит общим интересам обеих стран.



«Несмотря на возникшие в последние годы вызовы, мы по-прежнему верим, что настало время перезагрузить наше стратегическое партнерство посредством конкретной дорожной карты, определяющей общие приоритеты, практические механизмы сотрудничества и четкие стратегические цели. Грузия предлагает стратегическое партнерство, основанное на взаимном уважении, справедливости и четких рамках сотрудничества. Мы готовы определить общие приоритеты путем прямого диалога, разработать практические механизмы исполнения и обеспечить ощутимые результаты для обеих стран. Динамика нашего текущего сотрудничества еще больше укрепляет наш оптимизм в отношении глубоко конструктивного и ориентированного на будущее партнерства.



В духе этого партнерства сердечно поздравляю американский народ с Днем независимости. Пусть дружба между нашими народами успешно продолжается, а партнерство между Грузией и Соединенными Штатами в последующие годы станет еще крепче. Поздравляю с Днем независимости!», - заявил Ираклий Кобахидзе.





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