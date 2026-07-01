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Кобахидзе в посольстве США: Настало время перезагрузить стратегическое партнерство конкретной дорожной картой
01.07.2026 22:02
На протяжении десятилетий Грузия была верным, надежным и ответственным партнером Соединенных Штатов Америки, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на торжественном приеме в посольстве США, посвященном Дню независимости США.
Как отметил глава правительства, Грузия последовательно сотрудничала с США по вопросам региональной безопасности.
«Когда Соединенным Штатам Америки для реализации своих стратегических приоритетов требовалось сотрудничество с Грузией, Грузия как верный партнер отвечала твердой поддержкой.
Последние события показывают, что стратегическое значение Южного Кавказа как в региональном, так и в глобальном контексте постоянно возрастает. Это обусловлено совокупностью уникального географического положения, экономической значимости и геополитических факторов. На фоне растущего стратегического значения Южного Кавказа роль Грузии является критической», - заявил Ираклий Кобахидзе.
По его словам, в условиях фундаментальных геополитических изменений Грузия верит, что усиление и формализация партнерства служит общим интересам обеих стран.
«Несмотря на возникшие в последние годы вызовы, мы по-прежнему верим, что настало время перезагрузить наше стратегическое партнерство посредством конкретной дорожной карты, определяющей общие приоритеты, практические механизмы сотрудничества и четкие стратегические цели. Грузия предлагает стратегическое партнерство, основанное на взаимном уважении, справедливости и четких рамках сотрудничества. Мы готовы определить общие приоритеты путем прямого диалога, разработать практические механизмы исполнения и обеспечить ощутимые результаты для обеих стран. Динамика нашего текущего сотрудничества еще больше укрепляет наш оптимизм в отношении глубоко конструктивного и ориентированного на будущее партнерства.
В духе этого партнерства сердечно поздравляю американский народ с Днем независимости. Пусть дружба между нашими народами успешно продолжается, а партнерство между Грузией и Соединенными Штатами в последующие годы станет еще крепче. Поздравляю с Днем независимости!», - заявил Ираклий Кобахидзе.
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