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Элене Хоштария находится в клинике «Вивамед»


01.07.2026   22:11


Одна из лидеров «Коалиции за перемены», осужденная Элене Хоштария находится в клинике «Вивамед». Эту информацию СМИ подтвердил клинический директор «Вивамеда» Зураб Чхаидзе.

Хоштария пройдёт дополнительные обследования под наблюдением врачей Маки Иоселиани и Ани Кавтарадзе, после чего начнётся процесс ее лечения.

Для справки, решение о переводе Хоштария в клинику было принято Специальной пенитенциарной службой два дня назад, после того, как состояние здоровья оппозиционного политика ухудшилось. Соответствующее заявление генеральный директор Специальной пенитенциарной службы Георгий Патаридзе сделал после встречи с врачами Макой Иоселиани и Ани Кавтарадзе.


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