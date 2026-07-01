Элене Хоштария находится в клинике «Вивамед»

01.07.2026 22:11





Одна из лидеров «Коалиции за перемены», осужденная Элене Хоштария находится в клинике «Вивамед». Эту информацию СМИ подтвердил клинический директор «Вивамеда» Зураб Чхаидзе.



Хоштария пройдёт дополнительные обследования под наблюдением врачей Маки Иоселиани и Ани Кавтарадзе, после чего начнётся процесс ее лечения.



Для справки, решение о переводе Хоштария в клинику было принято Специальной пенитенциарной службой два дня назад, после того, как состояние здоровья оппозиционного политика ухудшилось. Соответствующее заявление генеральный директор Специальной пенитенциарной службы Георгий Патаридзе сделал после встречи с врачами Макой Иоселиани и Ани Кавтарадзе.





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