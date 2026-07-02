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Сегодня в Грузию с официальным визитом прибудет президент Узбекистана
02.07.2026 10:56
Сегодня в Грузию с официальным визитом прибудет президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Как отмечается в информации Администрации президента, это первый в истории визит в Грузию лидера Узбекистана такого высокого уровня.
Официальная церемония встречи президента Узбекистана состоится в 18:00 в президентском дворце.
В рамках визита во дворце президента запланирована встреча один на один президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили. Лидеры обсудят перспективы углубления двустороннего сотрудничества и региональную повестку.
«После завершения встречи на высшем уровне состоится официальная церемония внесения записи в Книгу почётных гостей, где президент Узбекистана оставит памятное послание», — говорится в сообщении.
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