Сегодня в Грузию с официальным визитом прибудет президент Узбекистана

02.07.2026 10:56





Сегодня в Грузию с официальным визитом прибудет президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.



Как отмечается в информации Администрации президента, это первый в истории визит в Грузию лидера Узбекистана такого высокого уровня.



Официальная церемония встречи президента Узбекистана состоится в 18:00 в президентском дворце.



В рамках визита во дворце президента запланирована встреча один на один президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили. Лидеры обсудят перспективы углубления двустороннего сотрудничества и региональную повестку.



«После завершения встречи на высшем уровне состоится официальная церемония внесения записи в Книгу почётных гостей, где президент Узбекистана оставит памятное послание», — говорится в сообщении.





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