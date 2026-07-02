Из Грузии депортированы 126 иностранцев

02.07.2026 11:43





Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел в тесном сотрудничестве с соответствующими подразделениями министерства в результате принятых в последние дни мер депортировали из Грузии 126 иностранных граждан.



В результате комплексных мер, принятых Департаментом миграции, из страны были депортированы 126 граждан Турции, Индии, Туркменистана, Пакистана, России, Узбекистана, Вьетнама, Нигерии, Иордании, Бурунди, Судана, Китая, Афганистана, Азербайджана, Египта, Ливана, Молдовы, Филиппин и других стран – всего 126 граждан.



За первые 6 месяцев текущего года сотрудники Департамента миграции депортировали из Грузии 2036 нелегальных иммигрантов, что значительно превышает общий показатель за прошлый год.



Стоит отметить, что с 1 июля 2026 года вступили в силу отдельные положения, предусмотренные законодательными поправками к Закону Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».



Новые правила отвечают современным вызовам в сфере миграции и направлены на создание эффективных механизмов управления миграционными процессами и укрепление государственной безопасности.





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