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Государство профинансирует дорогостоящий лекарственный препарат «Джакави» (Jakavi)
02.07.2026 13:12
Государственная программа всеобщего здравоохранения в Грузии расширена — государство будет финансировать дорогостоящий лекарственный препарат «Джакави» (Jakavi) для лечения тяжёлого осложнения, развивающегося после трансплантации костного мозга, — реакции «трансплантат против хозяина» (GVHD).
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Грузии.
«Гражданам Грузии операция по трансплантации костного мозга финансируется государством как в Грузии, так и за рубежом. Однако у части пациентов после трансплантации развивается реакция GVHD — «трансплантат против хозяина». Это состояние, при котором пересаженные донорские клетки атакуют организм пациента. В таких случаях жизненно важное значение имеет современная высокотехнологичная медикаментозная терапия», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в министерстве сообщили, что ещё одним важным нововведением стало то, что закупленный государством препарат «Джакави» (Jakavi) теперь доступен всем бенефициарам с онкогематологическими заболеваниями, включая детей в возрасте до 18 лет.
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