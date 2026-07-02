Государство профинансирует дорогостоящий лекарственный препарат «Джакави» (Jakavi)

02.07.2026 13:12





Государственная программа всеобщего здравоохранения в Грузии расширена — государство будет финансировать дорогостоящий лекарственный препарат «Джакави» (Jakavi) для лечения тяжёлого осложнения, развивающегося после трансплантации костного мозга, — реакции «трансплантат против хозяина» (GVHD).



Об этом сообщает Министерство здравоохранения Грузии.



«Гражданам Грузии операция по трансплантации костного мозга финансируется государством как в Грузии, так и за рубежом. Однако у части пациентов после трансплантации развивается реакция GVHD — «трансплантат против хозяина». Это состояние, при котором пересаженные донорские клетки атакуют организм пациента. В таких случаях жизненно важное значение имеет современная высокотехнологичная медикаментозная терапия», — говорится в сообщении ведомства.



Кроме того, в министерстве сообщили, что ещё одним важным нововведением стало то, что закупленный государством препарат «Джакави» (Jakavi) теперь доступен всем бенефициарам с онкогематологическими заболеваниями, включая детей в возрасте до 18 лет.





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