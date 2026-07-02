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TI: Компании, связанные с донорами «Грузинской мечты», получили госконтракты на 17,7 млн лари
02.07.2026 13:19
В апреле 26 человек пожертвовали партии «Грузинская мечта» в общей сложности 763 тысяч лари. Об этом сообщает организация Transparency International Georgia (TI).
По данным TI, 21 из 26 жертвователей являются давними донорами «Грузинской мечты». С 2020 года они перечислили партии уже 2,7 млн лари.
В неправительственной организации также заявили, что связанные с этими жертвователями компании получили:
• государственные контракты на сумму 17,7 млн лари;
• агросубсидии в размере 1 млн лари;
• 749 тыс. лари по программе «Производи в Грузии»;
• разрешения на строительство в Батуми на площади 85 тыс. кв. м, в том числе для возведения двух небоскребов.
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