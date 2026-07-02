НПЗ в Кулеви полностью откажется от российской нефти

02.07.2026 13:26





Нефтеперерабатывающий завод Кулеви, расположенный на побережье Черного моря на западе Грузии, в ближайшее время полностью откажется от переработки российской нефти. Об этом объявила компания Black Sea Petroleum, управляющая предприятием.



«С августа-сентября текущего года компания начитает перерабатывать нефть лишь нероссийского происхождения. Указанное откроет для продукции, произведенной Black Sea Petroleum, высокомаржинальные рынки», — говорится в заявлении оператора.



По данным компании, в первой половине 2026 года НПЗ переработал более 650 тыс. тонн сырой нефти. В первом квартале 2027 года Black Sea Petroleum планирует начать производить дорожный битум для внутреннего и внешнего рынков, а уже со второго квартала 2027 года — авиационное топливо.



Одновременно в заявлении Black Sea Petroleum говорится о расширении сотрудничества с американским промышленныи конгломератом Honeywell. Помимо инженерных и лицензионных соглашений, партнерство теперь включает поставку оборудования и внедрение автоматизированных систем управления производством.



В начале 2026 года Евросоюз рассматривал возможность введения санкций против ряда портов третьих стран, включая терминал Кулеви, из-за операций с российской нефтью. Однако впоследствии ЕС исключил грузинский НПЗ из проекта санкционного списка.



НПЗ в Кулеви запустили в конце 2024 года. Это один из крупнейших текущих промышленных проектов в Грузии.

Он реализуется при участии государственного Фонда развития Грузии и «Карту Банка», принадлежащего основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили.



Первая очередь предприятия рассчитана на переработку до 1,2 млн тонн нефти в год с последующим увеличением мощности до 4 млн тонн. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 600 млн долларов.



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