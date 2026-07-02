Гегелия: Пока Кобахидзе говорит с США о перезагрузке, Кавелашвили едет на похороны в Тегеран

02.07.2026 12:25





На фоне того, когда так называемый президент Грузии направляется в Тегеран для участия в траурной церемонии, так называемый премьер-министр говорит о перезагрузке отношений с США, что является ярким проявлением политической недальновидности и шизофрении, — заявил один из лидеров партии «Лело — Сильная Грузия» Григол Гегелия.



По словам Гегелия, «режим пытается наладить отношения с США, но при этом другой рукой совершает всё то, чего нормальная власть делать не должна».



«Это проявление политической шизофрении, непоследовательности и глубокой неопределённости, которые характерны для с головы до ног автократического и пророссийского режима», — заявил Григол Гегелия.





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