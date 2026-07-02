В Грузии накрыли кустарно организованную нарколабораторию

02.07.2026 11:38





В результате проведенных полицейских мероприятий сотрудники Центрального управления уголовной полиции Министерства внутренних дел обнаружили кустарно организованную нарколабораторию, изъяли особо крупное количество наркотиков и арестовали 4 человек.



В ходе расследования, проведенного правоохранительными органами по различным уголовным делам, выяснилось, что обвиняемые занимались изготовлением наркотиков в так называемой нарколаборатории, используя различные химические вещества и прекурсоры для последующей продажи.



При обыске личных домов, жилых помещений и транспортных средств обвиняемых сотрудники правоохранительных органов также изъяли особо крупное количество наркотиков, приготовленных для продажи, в указанных ими местах, в том числе: 41 литр жидкости, содержащей «Альфа-ПВП», до 5 килограммов «Мефедрона», а также 5 литров жидкости, содержащей «Мефедрон», и до 2 килограммов «Альфа-ПВП».



В результате проведенных следственных действий полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотиков, и, предположительно, деньги, полученные от продажи наркотиков. Сотрудники Министерства внутренних дел Грузии продолжают соответствующие следственные действия с целью выявления других лиц, причастных к преступлению, и привлечения их к уголовной ответственности.



Расследование ведется в соответствии со статьями 260 и 260-4 Уголовного кодекса, предусматривающими наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения.





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